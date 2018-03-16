إصابة 15 سائحا إثر حادث في منتجع قوداوري الشتوي الجبلي في جورجيا (فيديو )

تبيليسي، 16 مارس (أذرتاج).

أصاب 15 سائحا اثر بطلان سلك التلفريك في منتجع قوداوري الشتوي الجبلي في جورجيا.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج ان انقطاع الكهرباء أدى الى انزلاق عربات على الاسلاك واصطدامها، وفي النتيجة سقط بعض السياح على الأرض.

يجري إخلاء الناس المحصورين في التلفريك.

يمكن مشاهدة فيديو عن الحادث في هذا الرابط: https://video.azertag.az/files/video/2018/1/15212063163172447069.mp4