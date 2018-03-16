تهنئة الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد نوروز

باكو، 16 مارس، أذرتاج

هنأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد نوروز.

وجاء في نص التهنئة ما يلي:

«أهنئكم من صميم القلب بمناسبة عيد نوروز متمنيا لجميعكم الصحة والسعادة والنجاح.

عيد نوروز الذي يملك الجذور التاريخية القديمة في أرض أذربيجان قد نفذ إلى أعمق طبقات عالمنا المعنوية من الماضي البعيد واسهم في تشكل قيمنا المقدسة إسهامات وأصبح جزء لا يتجزأ من نمط تفكيرنا الوطني. هذا العيد الذي يبدي إبداء واسعا فلسفة أجدادنا المتفائلة تجاه الحياة يجسد مشاعر الشكران على نعم الخالق عز وجل ومظهر للاحترام بالنظام الإلاهي للطبيعة التي خلقت بالحكمة العظيمة. ويحتل نوروز مكانا مجدا في خزينة الثروات الثقافية ذات القرون المتعددة لوطننا.

حظي عيد الربيع الذي ينوّر دائما سبيلنا باعثا آمالا إلينا تجنبا من عدم اهتزاز ثقتنا في المستقلة باعتناء ورغبة دائما من جانب ممثلي تاريخنا الفكري المرموقين. وعيد نوروز بتحوله إلى التعبير عن مشارعنا بالحرية والاستقلال من عوامل الفهم الذاتي القومي التي هيأت أرضية ملائمة لتحقق جمهورية أذربيجان الشعبية التي نحن الآن نوشك على الاحتفال بالذكرى السنوية المئوية لها ولإعادة اعتناق شعبنا فكرية دولة مستقلة إلى نهاية القرن العشرين.

وفي العهد الحديث الذي تنتشر فيها بسرعة موجة العولمة وحصلت التحولات على صورة لا بد منها تزامنُ حلول الربيع إلى البلد مع احتفالات ملونة تقليدية من مهابة تمسكنا بالجذور القومية. ولهذا العيد العزيز الذي جمع في ذاكرته القيم العليا الخاصة بالبشرية أهمية بالغة من حيث المزيد من تقارب أعضاء مجتمعنا وتجمعهم حول المعنوية الموحدة. وإدراج عيد نوروز في قائمة الآثار العظيمة للتراث الثقافي غير المادي العالمي يملأ قلوبنا بمشاعر الفرح والسرور.

وأذربيجان التي أنجزت الارتقاء المنسجم والحراكي تعيش اليوم مرحلة التحدث السريعة. والإصلاحات المهمة الموجهة إلى تنمية بلدنا المستدامة وميول التحدث المستدامة التي تبدي نفسَها في كل مجال متطابقة تماما مع بيئة محدّثة تزيد من عزم وحزم على البناء والإنشاء لموسم الربيع. وغناء عام 2018م بالأحداث الهامة في حياتنا الاجتماعية السياسية تضفي معنى خاصا إلى حلول العيد إلى ارض النيران هذا العام. وإني وطيد الثقة في أننا سنواصل تجاوز جميع الاختبارات من اجل المصالح العامة القومية بفضل روح لن ينفد للتحديث والتحدث في وجودنا مع نيلنا حل المسائل المصيرية حلا يليق به.

وأنقل تهانيّ إلى أبناء جلدتنا الذين يستقبلون معنا الربيع بمختلف أرجاء العالم حول نور فكرية الأذربيجانية. ليأت هذا العيد الوطني الذي يرمز إلى تضامننا الشامل بمزاج جيد إلى كل بيت وبسعادة غافرة إلى كل منزل وبالبركة والرزق والازدهار والرفاهية.

عيد نوروز مبارك.

إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان

مدينة باكو، 16 مارس، 2018م. »