تصادم قطارين في مدينة كولن

باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

أصيب أكثر من 40 راكبا بجروح مختلفة بعد اصطدام قطارين في مدينة كولن الألمانية.

ذكر متحدث باسم الشرطة أن القطارين اصطدما عند محطة حائط أيفل، مشيرا إلى أن جروح معظم الركاب بسيطة.

وقد سارع عدد كبير من افراد الشرطة إلى مكان الحادث، إذ تواجد حوالي أربعين فردا من قوات الأمن. أظهرت التحقيقات الأولية أن أحد السائقين كان في حالة سكر، لكن مازالت السلطات تنتظر نتائج تحاليل الدم لإعلان سبب دقيق للحادث.