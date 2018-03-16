    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    تصادم قطارين في مدينة كولن

    ١٦.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٧]

    باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أصيب أكثر من 40 راكبا بجروح مختلفة بعد اصطدام قطارين في مدينة كولن الألمانية.

    ذكر متحدث باسم الشرطة أن القطارين اصطدما عند محطة حائط أيفل، مشيرا إلى أن جروح معظم الركاب بسيطة.

    وقد سارع عدد كبير من افراد الشرطة إلى مكان الحادث، إذ تواجد حوالي أربعين فردا من قوات الأمن. أظهرت التحقيقات الأولية أن أحد السائقين كان في حالة سكر، لكن مازالت السلطات تنتظر نتائج تحاليل الدم لإعلان سبب دقيق للحادث.

    AZERTAG.AZ :تصادم قطارين في مدينة كولن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٥‎٦]
    الدكتور معتز محي عبدالحميد يتحدث في موضوع "ظاهرة انتشار الأسلحة في العراق"
    ١٦.٠٣.٢٠١٨ [١٨:١٩]
    إصابة 15 سائحا إثر حادث في منتجع قوداوري الشتوي الجبلي في جورجيا (فيديو )
    ١٦.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٧]
    إطلاق البرلمان الدولي للتسامح والسلام في مالطا في حزيران
    ١٥‎.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٢٩]
    اتحاد يونا و"الرابطة العالمية" يبحثان تعريب مواقع وكالات أنباء الدول الإسلامية
    تصادم قطارين في مدينة كولن