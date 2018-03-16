أقدم مجوهرات في الجنوب القوقاز يعرض في مركز حيدر علييف

باكو، 16 مارس (أذرتاج).

استضاف مركز حيدر علييف اليوم حفل عرض أقدم المجوهرات في جنوب القوقاز. واستقبل المعرض الدائم "درر أذربيجان: في سياق التاريخ" لدى المركز قلادة ذهبية يعود تاريخها الى العصر النحاسي.

أفادت أذرتاج ان آنار علي أكبروف مدير المركز القى كلمة في حفل العرض تحدث فيها عن قيمة واهمية هذا الأثر التاريخي القديم.

قالت مديرة معهد الآثار والاثنوغرافيا التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية مائسة رحيموفا في كلمة ألقاها في الحفل ان السنوات الأخيرة تشهد توسيع نطاق الحفريات الاثرية في أراضي أذربيجان حيث يبلغ عدد البعثات الاثرية والاثنوغرافية 40 بعثة بالمقارنة مع عددها البالغ 10-15 بعثة حتى العام 2008. وأشارت العالمة الى ان الحفريات الاثرية عثرت على كثير من آثار تاريخية في نخجوان بأذربيجان. ونوهت العالمة الى أهمية هذا الأثر التاريخي في دراسة المسائل المهمة لعلم التعدين. لأننا قبل ذلك كنا نرجع تاريخ استعمال الذهب الى الالفية الثالثة قبل او الى الالفية الرابعة قبل الميلاد.

تم العثور على قلادة ذهبية من أشياء الزينة الشعبية في ناخجوان أثناء الحفريات الاثرية في عام 2008 في المسكن القديم بتل أوفتشولار قرب قرية ديزه بمحافظة شرور. تعتبر هذه القلادة بكونها أقدم الأشياء الذهبية التي تم العثور عليها في أراضي منطقة جنوب القوقاز بالمقارنة مع الأشياء الذهبية المكتشفة في أراضي جورجيا والتي كانت تعتبر أقدم المجوهرات في المنطقة ويعود تاريخها الى العصر البرونزي. يبلغ قطر القلادة باللون الأصفر الضارب الى الأبيض 18 سم وعرضها 6 ملمتر.

ان هذا الأثر القديم يدل على وجود حرفة استخراج الفلزات والتعدين النحاسي في هذه المنطقة في الالفية الخامسة قبل الميلاد.

يذكر ان معرض "درر أذربيجان: في سياق التاريخ" نظم لتقديم ثقافة أذربيجان وثرواتها الوطنية المعنوية وتقاليدها ونقلها الى الأجيال المقبلة. يحتوي المعرض على اكثر من 200 عينة تشمل على نماذج من النقوش الصخرية في قوبوستان، التي يرجع تاريخها الى العصر الحجري المتوسط والعصر البرونزي، والاكتشافات الاثرية التي يعود تاريخها الى الفترة ما بين الألفيتين الثالثة والأولى قبل الميلاد، والأسلحة والمصنوعات النحاسية القديمة والمجوهرات والملابس الوطنية والسجاجيد وآلات الطرب الشعبية وغيرها.