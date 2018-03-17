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    زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب رومانيا

    ١٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٩]

    باكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم رومانيا.

    أفادت وكالة أذرتاج انه ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 02:22 على بعد 128 كم من شمال بوخارست وعلى عمق 125 كم تحت سطح الأرض.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب رومانيا
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