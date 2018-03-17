زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب رومانيا

باكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم رومانيا.

أفادت وكالة أذرتاج انه ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 02:22 على بعد 128 كم من شمال بوخارست وعلى عمق 125 كم تحت سطح الأرض.