زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب رومانيا
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٩]
باكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم رومانيا.
أفادت وكالة أذرتاج انه ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 02:22 على بعد 128 كم من شمال بوخارست وعلى عمق 125 كم تحت سطح الأرض.
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