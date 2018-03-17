بنك الاستثمار الأوروبي يخصص قروضا لانشاء مشروع تاناب

تبيليسي، 17 مارس، أذرتاج

جاء في بيان صدر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن البنك خصص قروضا لإنشاء خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان البنك أن حجم القروض يبلغ 932 مليون أورو. يذكر البيان أن اقراض المشروع كلف في البداية به البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وقد خصص البنك الأوروبي للانشاء والتعمير 500 مليون دولار قرضا في أكتوبر عام 2017م.