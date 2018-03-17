باكو، 17 مارس، أذرتاج حصدت ميداليات أولى في الجمباز الفني بمسابقات كأس العالم المنظمة لدى ملعب الجمباز الوطني في العاصمة باكو. وأبلغت مراسلة أذرتاج أن الجمباز الياباني كازوما كايا حصل على 233ر14 نقطة في مسابقات الحركات الأرضية ليحصد الذهبية فيما حصل الأوكراني فولوديمير هريبوك على الفضية بنتيجة 200ر14 نقطة والسلوفيني روك كلافورا أصبح ثالثا برصيد 100ر14 نقطة.

AZERTAG.AZ : جمباز ياباني يحصد الذهبية في كأس العالم في باكو

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