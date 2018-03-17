باكو، 17 مارس، أذرتاج حصدت ميداليات أولى بين الإناث في جهاز منصة القفز بالجمباز الفني بمسابقات كأس العالم المنظمة لدى ملعب الجمباز الوطني في العاصمة باكو. وابلغ مراسل أذرتاج أن لاعبة الجمباز الأذربيجانية مارينا نكراسوفا حصلت على الفضية برصيد 216ر14 نقطة. وحصدت الاوزبكستانية اوكسانا تشوسوفيتينا على الذهبية برصيد 300ر14 نقطة بينما حصلت السلوفينية تجاسا كيسسيليف على البرونزية.

AZERTAG.AZ : رياضية أذربيجانية تحصد الفضية في كأس العالم

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