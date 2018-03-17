وزير الخارجية التركي الأسبق: أذربيجان تشكل حوارا بين الثقافات والأديان

باكو، 17 مارس، أذرتاج

قال حكمت جتين إن الناس يواجهون اليوم نزاعات بسبب اختلاف الثقافات والأديان والوجهات السياسية واما أذربيجان فتشكل بوجهها بلدا متسامحا حوارا بين اتباع مختلف الثقافات والأديان ومبادرة بلدكم هذه تستحق الثناء والتقدير.

ونقل مراسل أذرتاج عن جتين وزير الخارجية التركي الأسبق قوله في أروقة منتدى باكو العالمي السادس إن رجالات الدولة والساسة والدبلوماسيين يبحثون معا في منتدى باكو العالمي عن سبل إحلال السلام عبر العالم ما يجعل هذه الفعاليات مهمة جدا حيث أن أذربيجان لا تشارك مشاركة فاعلة في حل المشاكل الموجودة في المنطقة فقط بل وعبر العالم أيضا.

وقال الدبلوماسي التركي أن منتدى باكو العالمي السادس أجريت فيه مناقشات ومباحثات مثمرة وطرحت فيه أفكار ومقترحات جديدة معبرا عن ثقته في نتائج إيجابية لهذه المباحثات.