باكو، 17 مارس، أذرتاج تنطلق الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في التاسع عشر من مارس الحالي بمختلف ملاعب البلاد. وابلغ مراسل أذرتاج أن جميع مباريات الجولة تنظم في اليوم الواحد والساعة 15.00. ويحل ميل موغان الإيميشلي ضيفا على خزر الباكوي على ملعب انتر أرينا بقيادة الحكم دينيف فيما يضيف طوران على ملعب طاووس المركزي شوالان الباكوي بإدارة الحكم حسنوف. ويلتقي أقصو أمام جمهوره ضيفه زاقاتالا بإدارة الحكم حسنلي بينما يقابل الجيش الرياضي زعيم الترتيب قراداغ لوكباتان بإدارة الحكم عسكروف فيما يتنافس صباح مع بناء في دربي قصبتي باكو العاصمة بقيادة الحكم باشايف.

AZERTAG.AZ : الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم في 19 مارس

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