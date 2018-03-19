الرئيس إلهام علييف يشارك في احتفاليات عيد نيروز

باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)

أقيمت اليوم في باكو احتفاليات شعبية بمناسبة العيد الوطني للشعب الأذربيجاني عيد نيروز.

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في الاحتفالية الشعبية المقامة أمام قلعة العذراء بباكو بمناسبة عيد نيروز.

استقبل الحشود وضيوف العاصمة باكو رئيس أذربيجان وعقيلته هنا استقبالا حارا.

وهنأوا الرئيس إلهام علييف والسيدة قرينته مهربان علييفا بمناسبة عيد نيروز.

وأشعل الرئيس إلهام علييف شعلول عيد نيروز.

وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الاحتفالية.

ثم قدم كل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة قرينته مهربان علييفا إلى الحديقة الوطنية كورنيش باكو.

وكان في استقبال الرئيس الأذربيجاني والسيدة قرينته الشخصيتان الهزليتان لعيد نيروز "كوسا" و"الأصلع" (كيجال).

ومارس الرئيس إلهام علييف بعض طقوس عيد نيروز في الحفل.

ثم شاهد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة قرينته مهربان علييفا الحفلة الموسيقية التي أقيمت بمناسبة عيد نيروز.