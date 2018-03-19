مباراة بين أذربيجان وأوكرانيا
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٣٠]
باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)
أقيمت مباراة ودية للمنتخب الأذربيجاني للسيدات لكرة القدم تحت 19 عاما ضمن معسكره التدريبي في كييف.
أفادت وكالة أذرتاج أن فريقنا قابل المنتخب الأوكراني وانتهت المباراة بالتعادل السلبي (1:1).
سجل نينو قورقينيدزه عضو من منتخبنا هدفا واحدا.
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