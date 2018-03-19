بيان المكتب الإعلامي الرئاسي

باكو، 19 مارس، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في التاسع عشر من مارس اليوم هاتفيا برئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

هنأ رئيس الدولة رئيس الاتحاد الأوروبي بمناسبة فوزه الحاسم في الانتخابات متمنيا له نجاحا جديدا في فعالياته الرئاسية من اجل رفاهية الشعب الروسي. وذكر الريئس إلهام علييف أن الاتحاد الروسي حصل على إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة بقيادة فلاديمير بوتين وفي الوقت ذاته تتطور العلاقات الروسية الأذربيجانية بنجاح في جميع المجالات. واعرب الرئيس الأذربيجاني عن يقينه من المزيد من مواصلة توطد العلاقات الثنائية.

وعبر الرئيس فلاديمير بوتين عن امتنانه من الدقة والتهنئة ذكرا بدوره أن العلاقات الأذربيجانية الروسية المقامة على أساس الثقة المتبادلة والشاملة على عدد كبير من المجالات تتطور بنجاح. وأفاد الرئيس الروسي انه على يقين من استمرار العلاقات توسعا وتوطدا.

وتبادل رئيسا البلدين الآراء حول آفاق علاقات الصداقة التي تعتمد على الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وروسيا.