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    اقتصاد


    أذربيجان تقترح بعقد مؤتمر أوبك زائدة في باكو

    ١٩.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 19 مارس، أذرتاج

    قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك الذي يزور حاليا عاصمة أذربيجان باكو عقب اجتماع عقده مع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف إن أذربيجان اقترحت بعقد مؤتمر أوبك زائدة في باكو.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تقترح بعقد مؤتمر أوبك زائدة في باكو
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