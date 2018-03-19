باركيندو: سنشارك بامتنان كبير في مؤتمر أوبك زائدة في باكو

باكو، 19 مارس، أذرتاج

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك الذي يزور حاليا عاصمة أذربيجان باكو لصحافيين إننا نرفع شكرنا للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على مقترح عقد احد من مؤتمري أوبك وغير أوبك في باكو وسنشارك بامتنان كبير في ذلك المؤتمر.

ونقل مراسل أذرتاج عن باركيندو قوله إن المنظمة تثمن انضمام أذربيجان وقيادتها إلى اتفاقية بيان التعاون لاوبك وغير أوبك على خفض استخراج النفط في مثل هذه الفترة الصعبة في تاريح صناعة النفط والى مبادرات مطروحة في اطار أوبك.

وأضاف أن المنظمة تراقب حاليا على التنفيذ الكامل للالتزامات المنبثقة عن تلك الاتفاقية.

وأشار باركيندو إلى أن مؤتمري الوزراء المقرر تنظيمهما في يونيو ونوفمبر لبلدان أوبك زائدة سيبحثان الوضع الحالي في سوق النفط لاتخاذ قرار مناسب.