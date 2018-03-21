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    سياسة


    الاحتلال الأرميني يخل بالهدنة 101 مرة

    ٢١.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٠٠]

    باكو، 21 مارس، أذرتاج

    اخلت وحدات الاحتلال الأرميني بنظام وقف اطلاق النار 101 مرة خلال اليوم باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

    ونقلت مراسلة أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن الاحتلال الأرميني اطلق النار من مواقعه في قرى محافظات نويمبريان وايجيفان وكراسنوسيلسك الارمينية على مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرى محافظتي قازاخ وجدابيك الاذربيجانيتين.

    وجاء في البيان الوزاري أن مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة تعرضت كذلك لطلقات نارية مكثفة عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة على أراضي أذربيجان المحتلة قرى وهضاب محافظات اغدام وفضولي وجبرائيل وجورانبوي وتارتار وخوجاوند.

    AZERTAG.AZ :الاحتلال الأرميني يخل بالهدنة 101 مرة
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