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    صباح يسحق بناء بخماسية نظيفة

    ٢١.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٥‎١]

    باكو، 21 مارس، أذرتاج

    حقق صباح فوزا كبيرا على بناء بخماسية دون رد ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو قادها الحكم الدولي باشايف أمام 200 مشجع.

    وسجل اهداف صباح علي اكبروف في د8 ونهاوندي في د15 مرماه ويعقوبزاده في د17 ومهدييف في د62 وزابون في د85.

    وعاقب الحكم لاعبين من صباح و4 لاعبين من بناء بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي وطرد لاعبا من بناء بالبطاقة الصفراء في د90+2 لنفس المخالفة.

    وبهذه النتيجة تجمد موقعا الناديين حيث يحتل بناء المركز الثالث برصيد 30 نقطة فيما استقر صباح سابعا برصيد 26 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين صابر الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 9 نقاط.

    AZERTAG.AZ :صباح يسحق بناء بخماسية نظيفة
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