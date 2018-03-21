الجيش الرياضي يخسر أمام ضيفه قراداغ لوكباتان بهدف متأخر

باكو، 21 مارس، أذرتاج

كسر قراداغ لوكباتان مسيره للخسائر المتتالية لتغلبه على مضيفه الجيش الرياضي لهدفين مقابل واحد.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم على ملعب باكو التدريبي بالعاصمة ادارها الحكم عسكروف امام 200 مشجع.

وجاء هدفا الفائز من طرف فورونستوف في د63 ومنافوف في د90+3 فيما سجل هدف الجيش الرياضي تيموروف في د86 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من الجيش الرياضي ولاعبين من قراداغ بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي.

وبعد هذه النتيجة ما انفك قراداغ لوكباتان يتصدر الترتيب برصيد 41 نقطة فيما هبط الجيش الرياضي إلى المركز الخامس برصيد 29 نقطة.