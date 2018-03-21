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    زاقاتالا يتغلب على أقصو ضيفا

    ٢١.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٤٠]

    أقصو، 21 مارس، أذرتاج

    خسر أقصو أمام ضيفه زاقاتالا بهدف دون رد ضمن الجولة الـ 19 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة في إستاد اقصو المركزي أدارها الحكم حسنلي أمام 300 مشجع.

    وسجل هدف زاقاتالا حسنوف في د24.

    وعاقب الحكم لاعبين من اقصو و5 لاعبين من زاقاتالا بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الحمراء في د54 ود69 لاهانة الخصم وبالصفراء الثانية.

    وبهذه النتيجة ظل الناديان في موقعهما حيث يحتل اقصو المركز التاسع برصيد 21 نقطة فيما يغلق زاقاتالا الترتيب عاشرا برصيد 14 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين صابر الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 9 نقاط.

    AZERTAG.AZ :زاقاتالا يتغلب على أقصو ضيفا
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