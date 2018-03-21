طوران يفوز على ضيفه شوالان

طاووس، 21 مارس، أذرتاج

حقق طوران طاووس فوزا على ضيفه شوالان الباكوي بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب طاووس المركزي قادها الحكم حسنوف أمام 500 مشجع.

وسجل هدف صاحب الأرض الوحيد رضايف في د30.

وعاقب الحكم لاعبين من طوران بالبطاقة الصفراء لسلوكين غير رياضيين فيما طرد لاعبا من شوالان في د90+4 لاهانة الحكم.

وبحكم هذه النتيجة ارتفع طوران طاووس إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة فيما استقر شوالان ثانيا برصيد 30 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين صابر الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 9 نقاط.