خزر يسحق ميل موغان

باكو، 21 مارس، أذرتاج

حقق خزر فوزا ثمنا على ميل موغان ضيفه بخمسة اهداف دون رد في الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة أقيمت على ملعب انتر ارينا بالعاصمة باكو بقيادة الحكم دينيف امام 100 مشجع.

وسجل اهداف خزر ميرزة علييف د10 وعبد الله يف د17 وقربتوف د67 و86 وحسنوف د73.

وعاقب الحكم لاعبا من النادي الضيف بالبطاقة الحمراء المباشر لضربة على ساق لاعب في د80.

وبهذه النتيجة صعد خزر إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة فيما تراجع ميل موغان الايميشلي إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين صابر الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 9 نقاط.