جدول مباريات الجولة العشرين

باكو، 21 مارس، أذرتاج

تنطلق الجولة العشرون من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في 23 مارس الجمعة وتشمل يومين.

وابلغ مراسل أذرتاج أن اول يومي الجولة تنظم فيه 3 مباريات يحل بناء ضيفا على ميل موغان في إيميشلي بينما يضيف قراداغ لوكباتان صباح وخزر منافسه الطاووسي طوران طاووس على ملعبي لوكباتان الأولمبي وانتر ارينا.

وفي اليوم الثاني من الجولة يسافر اقصو إلى باكو لمقابلة شوالان فيما يغادر الجيش الرياضي إلى زاقاتالا للتنافس مع النادي المحلي.

يذكر أن قراداغ لوكباتان يتصدر الترتيب من بدء الموسم برصيد 41 نقطة ويليه شوالان ثانيا 30 نقطة وبناء ثالثا بنفس الرصيد وخزر رابعا 29 نقطة والجيش الرياضي خامسا نفس الرصيد وطوران طاووس سادسا 28 نقطة وصباح سابعا 26 نقطة وميل موغان ثامنا 21 نقطة واقصو تاسعا 21 نقطة وزاقاتالا عاشرا أخيرا 14 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين صابر الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 9 نقاط.