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    سياسة


    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 98 مرة

    ٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١١:١٦]

    باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 98 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية دوفيخ والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية أيقيوفيت والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى كمرلي وقيزيلحاجيلي وجعفرلي وبالا جعفرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي أغبولاق ومونجوقلو بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية ياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى نميرلي وباش قروند وصاريجالي ونوروزلو ويوسفجانلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقروند وقاراخانبكلي وقورقان وكوردلر لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 98 مرة
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