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    عقد المنتدى الإعلامي الرابع لبحر الخزر في أستراخان

    ٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٢:١١]

    باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سيعقد في 19 سبتمبر المنتدى الإعلامي الرابع لبحر الخزر في أستراخان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني "astrakhan-24.ru" على الإنترنت أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل عقد برئاسة حاكم ولاية أستراخان كانات شانتيميروف. ومن المقرر عقد المنتدى الإعلامي في مسرح أستراخان للأوبرا والباليه.

    سيتم إرسال دعوات رسمية إلى أذربيجان وكازاخستان وإيران وتركمنستان للمشاركة في المنتدى الإعلامي إلى جانب وسائل الإعلام الروسية.

    AZERTAG.AZ :عقد المنتدى الإعلامي الرابع لبحر الخزر في أستراخان
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    عقد المنتدى الإعلامي الرابع لبحر الخزر في أستراخان