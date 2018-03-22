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    منتخب أذربيجان يقابل كوسوفا

    ٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٣:١٦]

    باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ستقام اليوم المباريات القادمة من التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا بين لاعبي كرة القدم تحت 21 عاما.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المواجهتين ستقامان في المجموعة الخامسة التي سينافس فيها المنتخب الأذربيجاني.

    سيقابل منتخبنا فريق كوسوفا في ألمانيا. سيضيف منتخب ألمانيا لكرة القدم إسرائيل في أرضه.

    يذكر أن هذه المواجهة مباراة أولى من التصفيات المؤهلة لفريقنا تحت قيادة رشاد صديقوف.

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان يقابل كوسوفا
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