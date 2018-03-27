أذربيجان يقابل مقدونيا في أنطاليا

باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج)

ستقام اليوم مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان ومقدونيا لكرة القدم في أنطاليا.

أفادت وكالة أذرتاج أن طاقم الحكام التركي سيدير المباراة. سيكون حاليس أوزكاهيا حكما رئيسيا في المباراة وسيساعده كمال يلديز وكرام أرسوي. أما الحكم الرابع علي بالابييك.

ستبدأ المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت باكو على ملعب "ماردان" في أنطاليا.