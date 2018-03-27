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    فوز ملاكمين أذربيجانيين بـ7 ميداليات في فيلنيوس

    ٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٨:١٩]

    باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج)

    انتهت البطولة الدولية التقليدية المكرسة لذكرى دان بوزنياك بين الملاكمين الشباب في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

    فاز الفريق الأذربيجاني بسبعة ميداليات في المباراة التي ستقام 13 مرة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن نورلان سفروف (وزنه 60 كم) حصل على الذهبية ونبي إسكندروف (56 كم) وزاور موسايف (81 كم) على الفضية ومقصود خاصماتوف (49 كم) وحسن إبراهيموف (52 كم) ونجات حسنوف (69 كم) ومحمد يوسفوف (75 كم) على البرونزية.

    AZERTAG.AZ :فوز ملاكمين أذربيجانيين بـ7 ميداليات في فيلنيوس
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