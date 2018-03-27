انتهاء مدة تفويض السفير الأمريكي في أذربيجان

باكو، 27 مارس، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف السفيرَ الأمريكي لدى باكو روبرت سيكوتا بمناسبة انتهاء مدة نشاطه الدبلوماسي في البلد.

أفاد مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية ان السفير روبرت سيكوتا قال انه بذل كل ما في وسعه خلال مدة صلاحياته الدبلوماسية في باكو من اجل تعزيز العلاقات الثنائية بين أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع الوزير محمدياروف شكره للسفير سيكوتا على مساهمته في تطوير العلاقات بين البلدين وتمنى له نجاحا في نشاطه اللاحق.

ونظر الجانبان في الاجتماع كذلك في آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة ومكافحة الإرهاب والإنسانية وغيرها.