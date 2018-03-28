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    سياسة


    وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا

    ٢٨.٠٣.٢٠١٨ [١١:١٨]

    باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

    توجه وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة تلبية لدعوة وزير الدفاع التركي نورالدين جانكلي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه خلال الزيارة من المقرر أن يجري الوزير لقاءات مع رؤساء مؤسسات الدولة العسكرية والسياسية وغيرها.

    كما من المتوقع أن يحضر الوزير الأذربيجاني الاجتماع الثلاثي بين وزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي الذي سيعقد في مدينة قيرسون التركية في 31 مارس.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا
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