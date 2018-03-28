القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 119 مرة

باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 119 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بركابر والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى قايماقلي وقوشجو أيريم وقيزيلحاجيلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرى موسيسقخ وجيناري وأيقدزور بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى أغدام وكوخا نبي وأغبولاق ومونجوقلو بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي جيلبورت وياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى نميرلي وشوراباد وطاغي بكلي وشيخلار وباش قروند ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى قروند وقاراخانبكلي وقورقان وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.