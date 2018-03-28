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    الرئيس الإيراني حسن روحاني يصل في زيارة رسمية إلى أذربيجان

    ٢٨.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٢٧]

    باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني اليوم في زيارة رسمية إلى أذربيجان في 28 مارس / آذار.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام البلدين تكريما لمقدم الرئيس الإيراني.

    وكان في استقباله على ارض المطار السيد يعقوب أيوبوف النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف ومسؤولون رسميون آخرون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الإيراني حسن روحاني يصل في زيارة رسمية إلى أذربيجان
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