إنشاء منطقة اقتصادية حرة بين أوكرانيا وإسرائيل

كييف، 28 مارس (أذرتاج).

اتفق اليوم ممثلو حكومتي أوكرانيا وإسرائيل على انشاء منطقة اقتصادية حرة بين البلدين، ذلك بعد مفاوضات دارت بين الطرفين منذ وقت.

أفاد مراسل وكالة الانباء الأذربيجانية الرسمية "أذرتاج" نقلا عن وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية ان النائب الأول لرئيس الوزراء الاوكراني ستيبان كوبيف قال في تصريحه للصحفيين ان انشاء المنطقة الاقتصادية الحرة بين البلدين سيساهم في زيادة حجم تصدير المنتجات الأوكرانية فضلا عن خفض رسومات جمركية بين البلدين وتكثيف عمليات تجارية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الاوكراني فلاديمير قرويسمان ان هذا الاتفاق سيفتح فرصا جديدة لتصدير المنتجات الأوكرانية وسوقا جديدة لرجال الاعمال الاوكرانيين. وأضاف ان حجم الصادرات الأوكرانية الى إسرائيل في العام الماضي بقيمة 781.2 مليون دولار.

وزاد رئيس الوزراء ان الاتفاقية حول انشاء منطقة اقتصادية حرة بين البلدين ستوقع اثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو الى أوكرانيا بعد شهر.