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    انعقاد منتدى الخزر الرابع للاعلام في هشترخان

    ٢٨.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٠٧]

    باكو، 28 مارس (أذرتاج).

    سيقام في 19 سبتمبر لهذا العام منتدى الخزر الرابع للإعلام في مدينة هشترخان الروسية.

    أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للإعلام نقلا عن موقع astrakhan-24.ru ان حاكم ولاية هشترخان كانات شانتيميروف أشرف على اول اجتماع لفريق العمل المعني بتنظيم المنتدى. من المتوقع عقد المنتدى في مسرح الاوبيرا والباليه في هشترخان.

    سترسل دعوات رسمية الى أذربيجان وكازاخستان وايران وتركمانستان للمشاركة في المنتدى الى جانب وسائل الاعلام الروسية.

    AZERTAG.AZ :انعقاد منتدى الخزر الرابع للاعلام في هشترخان
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