باكو، 28 مارس (أذرتاج). جاءت النائب الأول لرئيس الجمهورية السيدة مهربان علييفا الى سفارة روسيا الاتحادية في جمهورية أذربيجان. أعربت السيدة مهربان علييفا عن مواساتها في ضحايا الحريق الكبير في مركز تجاري بمدينة كيميروفو في روسيا وكتبت كلماتها القلبية في كتاب الحداد في السفارة.

AZERTAG.AZ : النائب الأول لرئيس الجمهورية تأتي الى السفارة الروسية في باكو للمواساة في ضحايا الحريق

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