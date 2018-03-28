بحث آفاق تنمية التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا

باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف اليوم مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الجنرال خلوصي أكار في أنقرة حيث أجريا تبادل الآراء حول التعاون في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية والتعليم العسكري وإجراء التدريبات المشتركة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه خلال الاجتماع، بحث آفاق تنمية التعاون العسكري بين البلدين ودور القوات المسلحة الأذربيجانية والتركية في ضمان الاستقرار في المنطقة.