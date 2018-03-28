السيدة مهربان علييفا تلتقي نائبة الرئيس الإيراني في شئون الأسرة والمرأة

باكو، 28 مارس (أذرتاج).

التقت النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا اليوم مع نائبة رئيس جمهورية إيران الإسلامية في شئون الأسرة والمرأة معصومه ابتكاري.

أعربت مهربان علييفا عن ارتياحها لاستقبال وفد جمهورية إيران الإسلامية في جمهورية أذربيجان مشيرة الى ان العلاقات بين البلدين قائمة على الصداقة والاخوة القديمة، وتشمل هذه العلاقات العديد من المجالات، منها السياسية والثقافية. وقالت علييفا ان اللقاءات المنعقدة بين رئيسي كلا البلدين تخدم توطيد العلاقات. وأضافت ان أذربيجان وإيران تنفذان معا مشاريع مشتركة مهمة لكلا البلدين وللمنطقة على السواء في السنوات الأخيرة. وقالت ان مشروع سكة الحديد بين رشت واستارا الذي سيتم توقيعه على هامش زيارة الرئيس الإيراني الى باكو حاليا سينفع لكلا الجانبين.

من جانبها أعربت نائبة الرئيس الإيراني معصومه ابتكاري عن سرورها من هذه الزيارة مشيدة بمستوى العلاقات المتنامية بين أذربيجان وإيران في كافة المجالات. كذلك اشارت الضيفة الى أهمية توسيع العلاقات في المجالات الثقافية ومجال شئون الاسرة والمرأة بين البلدين أيضا.