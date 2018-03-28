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    مراسم استقبال رسمية للرئيس الإيراني في أذربيجان

    ٢٨.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٦]

    باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أقيمت اليوم مراسم استقبال رسمية للرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أذربيجان حاليا.

    قد اصطف حرس الشرف في ساحة مزينة بأعلام كل من البلدين لتحية الرئيس الإيراني حسن روحاني.

    قدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    واستقبل الرئيس إلهام علييف الرئيس الإيراني حسن روحاني.

    وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الإيراني.

    تم عزف النشيد الوطني للبلدين.

    ثم استعرض الرئيسان الأذربيجاني والإيراني حرس الشرف.

    قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني التحية لجنود أذربيجان.

    وصافح الرئيس الإيراني حسن روحاني كبار المسئولين الأذربيجانيين، وكذلك صافح الرئيس إلهام علييف بدوره أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني.

    استعرض حرس الشرف أمام رئيسي البلدين تحت أصداء النشيد العسكري.

    وفي ختام المراسم التقطت صورة فوتوغرافية رسمية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الإيراني حسن روحاني.

    AZERTAG.AZ :مراسم استقبال رسمية للرئيس الإيراني في أذربيجان
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