لقاء انفرادي بين الرئيسين الأذربيجاني والإيراني
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٢٢]
باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)
جرى اليوم لقاء انفرادي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الإيراني حسن روحاني.
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