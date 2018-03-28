باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج) جرى اليوم لقاء انفرادي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الإيراني حسن روحاني.

AZERTAG.AZ : لقاء انفرادي بين الرئيسين الأذربيجاني والإيراني

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