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    لقاء انفرادي بين الرئيسين الأذربيجاني والإيراني

    ٢٨.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٢٢]

    باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

    جرى اليوم لقاء انفرادي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الإيراني حسن روحاني.

    AZERTAG.AZ :لقاء انفرادي بين الرئيسين الأذربيجاني والإيراني
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