توقيع وثائق بين أذربيجان وإيران

باكو، 28 مارس (أذرتاج).

بعد انتهاء لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيراني إلهام علييف وحسن روحاني أقيم حفل توقيع الوثائق الإيرانية الأذربيجانية بحضورهما.

أفادت وكالة الانباء الأذربيجانية الرسمية أذرتاج ان هجران حسينوفا رئيسة لجنة الدولة في شئون الأسرة والمرأة والطفل لجمهورية أذربيجان ومعصومه ابتكاري نائبة الرئيس الإيراني في شئون الاسرة والمرأة وقعتا على برنامج تنفيذي بشأن التعاون بيت لجنة الدولة الأذربيجانية في شئون الاسرة والمرأة والطفل ومكتب نائبة الرئيس الإيراني في شئون المرأة والأسرة.

وقع آزاد رحيموف وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني ووزير الرياضة والشباب الإيراني مسعود سلطانفر على خطة عمل لعامي 2018-2019 من مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية ووزارة الرياضة والشباب الإيرانية.

وقع أبولفس قارايف وزير الثقافة والسياحة الاذربيجاني وأبوذر ابراهيمي تركمان رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في جمهورية إيران الإسلامية على "برنامج تبادل في الثقافة والفنون لأعوام 2018-2021 بين وزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية."

وقع اوكتاي شيرعلييف وزير الصحة الأذربيجاني وإيرج حريرجي نائب وزير الصحة الإيراني على "برنامج عمل حول مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الصحة والطب بين وزارة الصحة الأذربيجانية ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية".

وقع برويز شاهبازوف وزير الطاقة الاذربيجاني و بيجن نامدار زنكنه وزير النفط الإيراني على "مذكرة تفاهم حول الاستغلال المشترك لمجموعة حقول على بحر الخزر بين وزارة الطاقة الأذربيجانية ووزارة النفط الإيرانية".

وقع شاهين مصطفايف وزير الاقتصاد الاذربيجاني ومحمد شريعتمداري وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني على "مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الصناعة بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووزارة الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية".

وقع شاهين مصطفايف وزير الاقتصاد الاذربيجاني ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد والمالية الإيراني على "مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية".

وقع شاهين مصطفايف وزير الاقتصاد الاذربيجاني ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد والمالية الإيراني على "اتفاقية حول تمويل انشاء الجزء الإيراني لسكة الحديد أستارا – رشت بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية".