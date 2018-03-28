باكو، 28 مارس، أذرتاج عقد اجتماع موسع بين الرئيسين الأذربيجاني الهام علييف والإيراني حسن روحاني في28 مارس اليوم بحضور الوفدين عقب لقاء انفرادي جرى بينهما.

AZERTAG.AZ : اجتماع موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيراني بحضور الوفدين

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