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    اجتماع موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيراني بحضور الوفدين

    ٢٨.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٤٩]

    باكو، 28 مارس، أذرتاج

    عقد اجتماع موسع بين الرئيسين الأذربيجاني الهام علييف والإيراني حسن روحاني في28 مارس اليوم بحضور الوفدين عقب لقاء انفرادي جرى بينهما.

    AZERTAG.AZ :اجتماع موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيراني بحضور الوفدين
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    اجتماع موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيراني بحضور الوفدين