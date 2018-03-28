باكو، 28 مارس، أذرتاج أدلى الرئيسان الأذربيجاني إلهام علييف والإيراني حسن روحاني ببيان صحفي عقب انتهاء مراسم توقيع الوثائق في 28 مارس اليوم في باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيسان الأذربيجاني والإيراني يدليان ببيان صحفي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده