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    الرئيسان الأذربيجاني والإيراني يدليان ببيان صحفي

    ٢٨.٠٣.٢٠١٨ [١٩:١٢]

    باكو، 28 مارس، أذرتاج

    أدلى الرئيسان الأذربيجاني إلهام علييف والإيراني حسن روحاني ببيان صحفي عقب انتهاء مراسم توقيع الوثائق في 28 مارس اليوم في باكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيسان الأذربيجاني والإيراني يدليان ببيان صحفي
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