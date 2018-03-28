باكو، 28 مارس، أذرتاج أقيمت في 28 مارس اليوم باسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مأدبة استقبال رسمية على شرف الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يزور البلد حاليا في زيارة رسمية.

AZERTAG.AZ : مأدبة استقبال على شرف الضيف الرفيع المستوى

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