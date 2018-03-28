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    مأدبة استقبال على شرف الضيف الرفيع المستوى

    ٢٨.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٤٠]

    باكو، 28 مارس، أذرتاج

    أقيمت في 28 مارس اليوم باسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مأدبة استقبال رسمية على شرف الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يزور البلد حاليا في زيارة رسمية.

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    مأدبة استقبال على شرف الضيف الرفيع المستوى