مأدبة استقبال على شرف الضيف الرفيع المستوى
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٤٠]
باكو، 28 مارس، أذرتاج
أقيمت في 28 مارس اليوم باسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مأدبة استقبال رسمية على شرف الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يزور البلد حاليا في زيارة رسمية.
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