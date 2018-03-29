انعقاد ملتقى الأعمال الأذربيجاني الإيراني في باكو
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٢٠]
باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)
ينعقد ملتقى الأعمال الأذربيجاني الإيراني اليوم في مركز حيدر علييف بباكو.
أفادت وكالة أذرتاج أنه يشارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني في ملتقى الأعمال.
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