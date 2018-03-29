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    انعقاد ملتقى الأعمال الأذربيجاني الإيراني في باكو

    ٢٩.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٢٠]

    باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ينعقد ملتقى الأعمال الأذربيجاني الإيراني اليوم في مركز حيدر علييف بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه يشارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني في ملتقى الأعمال.

    AZERTAG.AZ :انعقاد ملتقى الأعمال الأذربيجاني الإيراني في باكو
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