باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج) اختتم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم زيارته الرسمية إلى جمهورية أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج أنه قد اصطف حرس الشرف تكريما للضيف الرفيع المستوى على أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين. وكان في وداع الرئيس الإيراني على أرض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف ومسئولون آخرون.

AZERTAG.AZ : الرئيس الإيراني ينهي زيارته الرسمية إلى أذربيجان

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