    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين

    ٢٩.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٤٤]

    باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين توماس فونير والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٩.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٢٠]
    انعقاد ملتقى الأعمال الأذربيجاني الإيراني في باكو
    ٢٨.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٤٠]
    مأدبة استقبال على شرف الضيف الرفيع المستوى
    ٢٨.٠٣.٢٠١٨ [١٩:١٢]
    الرئيسان الأذربيجاني والإيراني يدليان ببيان صحفي
    ٢٨.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٧]
    توقيع وثائق بين أذربيجان وإيران
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين