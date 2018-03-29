باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان اليوم وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

AZERTAG.AZ : الرئيس التركي يلتقي وزير الدفاع الأذربيجاني

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