الرئيس التركي يلتقي وزير الدفاع الأذربيجاني
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٣٥]
باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان اليوم وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.
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