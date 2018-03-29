لحام 85 % من خط أنابيب الغاز تاب في اليونان وألبانيا

باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم لحام 85 في المائة من خط أنابيب الغاز "تاب" عبر اليونان وألبانيا، ذلك المشروع الدولي للغاز الطبيعي القاضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا عبر البحر الأدرياتيكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"تاب" على الإنترنت.

يذكر انه تم لحام 650 كم من الأراضي في قسم اليونان وألبانيا من خط الأنابيب البالغ 765 كم.

هذا ويعد مشروع تاب الجزء المركب من مشروع ممر الجنوب للغاز الممتد على طول 3500 كم بهدف نقل الغاز المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في قطاع أذربيجان في بحر الخزر إلى تركيا ومن هذا البلد إلى أوروبا استمرار لمشروعي خط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب لنقل الغاز الطبيعي الذي يستخرج من حقل شاه دنيز 2 إلى جنوب إيطاليا عبورا من خلال اليونان وألبانيا ومرورا من مياه البحر الأدرياتيكي ومنه إلى أوروبا الغربية. ومن المخطط ربط خط أنابيب تاب بخط تاناب وسينطلق من أراضي كيبوي الواقعة في حدود اليونان مع تركيا حيث سيمر خط أنابيب تاب من ذلك المكان على أراضي اليونان وألبانيا متجها إلى سواحل البحر الأدرياتيكي من الشرق إلى الغرب حتى يخرج إلى البر بمنطقة بوغليا في إيطاليا ليربط الخط هناك بشبكة نقل الغاز الإيطالية التي تشغلها شركة سنام ريتي غاز. ويعد هذا الخط واعدا جدا من حيث إمكانية إيصال غاز أذربيجان إلى الأسواق الأوروبية الكبرى مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وسويسرا والنمسا فيما تخطط قدرة تمرير تاب في المرحلة الأولى 10 مليارات م3 سنويا مع إمكانية توسيعها إلى 20 مليار م3 في المستقبل المنظور.

ويشار إلى أنّ طول خط الأنابيب 878 كم منها 550 كم في اليونان و215 كم في ألبانيا و105 كم في قعر البحر الأدرياتيكي و8 كم في إيطاليا بقطر بالغ 48 بوصة برا و37 بوصة بحرا. ويمر القسم الأدنى من الخط من مستوى البحر في العمق البالغ 820 م بينما يمر قسمه الأعلى البالغ 1800 م في جبال ألبانيا. ويتوقع أن تكون تكاليف شركات أذربيجان 1.2 مليار دولار في المشروع إلى عام 2020.

وتنقسم أسهم تاب حاليا موزعة على شركات بي بي 20 في المائة وسوكار 20 في المائة وسنام سبا 20 في المائة وفلوكسيس 19 في المائة وايناجاز 16 في المائة واكسبو 5 في المائة.