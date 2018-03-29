لأول مرة في أذربيجان: تلفريك فوق النهر ورحلات نهرية سياحية
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٤٨]
مينكجوير، 29 مارس (أذرتاج).
أفاد مراسل أذرتاج انه أنشئ مؤخرا تلفريك في حديقة "ساحل على ضفة نهر الكور في مينكجوير ، ذلك بطلب من فندق "آغصاراي" ذا خمس نجوم.
ان التلفريك مع عربتين يسع كل منهما 4 اشخاص يخدم للسياح. ويتمكن السياح من التنزه فوق النهر لمدة 10 دقائق والتنقل بين ضفتي النهر.
الى جانب ذلك، تنظم للسياح رحلات نهرية على سفن كروز صغيرة الحجم.
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