لأول مرة في أذربيجان: تلفريك فوق النهر ورحلات نهرية سياحية

مينكجوير، 29 مارس (أذرتاج).

أفاد مراسل أذرتاج انه أنشئ مؤخرا تلفريك في حديقة "ساحل على ضفة نهر الكور في مينكجوير ، ذلك بطلب من فندق "آغصاراي" ذا خمس نجوم.

ان التلفريك مع عربتين يسع كل منهما 4 اشخاص يخدم للسياح. ويتمكن السياح من التنزه فوق النهر لمدة 10 دقائق والتنقل بين ضفتي النهر.

الى جانب ذلك، تنظم للسياح رحلات نهرية على سفن كروز صغيرة الحجم.