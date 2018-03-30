باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيسة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا السيدة كورين يونكر.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيسة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده