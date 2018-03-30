الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيسة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
AzerTAg.az
٣٠.٠٣.٢٠١٨ [٠٩:٤٥]
باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيسة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا السيدة كورين يونكر.
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