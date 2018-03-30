زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب اليابان

طوكيو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم مركز اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الصباح على جزيرة إبراكي اليابانية وعلى عمق 60 كم تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.